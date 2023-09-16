Казахстанцев обманывают, заманивая на фейковые онлайн-голосования

В мессенджерах и социальных сетях появилась рассылка о том, что в Казахстане появился новый вид мошенничества. Пользователям присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой можно выразить свою поддержку. На самом деле таким образом мошенники крадут доступ к аккаунтам и даже деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Похожую схему мошенничества описывали в августе 2023 года пользователи из России. Они рассказывали, что, перейдя по ссылке с намерением проголосовать за своих знакомых или их родных, попадали на страницу с требованием ввести свой номер телефона, а позже код, который пришел на него. После этого люди теряли контроль над своими аккаунтами в WhatsApp, и практически весь список их контактов получал рассылку с просьбой о голосовании.

Некоторые из попавшихся на крючок мошенников сообщали, что не вводили ни номера телефона, ни каких-либо кодов, однако после перехода по полученной ссылке все равно теряли контроль над аккаунтом. После этого, по словам одной из пострадавших, злоумышленники пытались взломать и другие принадлежащие ей аккаунты, в том числе и на государственных ресурсах.

Для того чтобы обезопасить себя от подобного рода мошенничества, не следует проходить по сомнительным ссылкам, и неважно, от кого они были получены. Даже если перейти на тот или иной сайт вас приглашает знакомый, помните, что его аккаунт уже может быть взломан, а на другом конце провода вполне могут оказаться злоумышленники.