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Казахстанцам запрещено приводить детей при голосовании

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 09:48
Казахстанцам запрещено приводить детей при голосовании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения– главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов напомнил о требованиях к участникам избирательного процесса по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в день голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечивается дежурство медицинских работников или волонтеров у входа в помещение для измерения температуры по средствам бесконтактных термометров для выявления граждан с повышенной температурой, наличие санитайзеров для дезинфекции рук, наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей, наличие на входе и выходе контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты, наличие комнат для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела», - сказал Ерлан Киясов на брифинге.

Главный государственный санитарный врач республики также добавил, что необходимо обеспечение достаточных запасов одноразовых масок и перчаток для членов избирательных комиссий для их замены каждые три часа, соблюдение социальной дистанции на расстоянии полутора – двух метров, обработки кабин для голосования перед началом работы избирательного участка и в последующем по мере необходимости.

«Документ, удостоверяющий личность, предоставляется членам комиссии в развернутом виде и в руки не передается. При приеме протоколов участковой комиссией об итогах голосовании необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующим средством. Запрещается приводить с собой детей при голосовании», - подчеркнул Ерлан Киясов.

Ранее заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров сообщил, что в списки избирателей на начало голосования включено 11 915 903 избирателя.

Отметим, в выборах принимают участие кандидаты от пяти политических партий:

Nur Otan , «Ак Жол», «Народная партия Казахстана» (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.


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