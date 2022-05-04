4 Мая 2022 15:25

Казахстанцам важно участвовать в изменении Конституции – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Референдум по конституционным поправкам позволит преодолеть недоверие в обществе. Такое мнение высказал известный политолог, депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства на прошедшей 29 апреля сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по внесению поправок в Конституцию.

«В последний раз референдум проводился в 1995 году – это был первый и последний раз. У нас уже многие забыли, что означает это слово. Есть очень много вопросов, связанных с накопившимся недоверием в обществе. Поэтому внесение конституционных поправок на всенародный референдум важно. Было бы проще провести эти поправки через Парламент, у нас есть соответствующая процедура. Но важно обеспечить участие граждан в управлении государством, запустить Вторую республику», – заявил Айдос Сарым.

Действующая Конституция принималась на референдуме и заложила основы Первой республики, заметил депутат.

«Если Вторая республика начнется со всенародного волеизъявления, это позволит консолидировать общество. Референдум придаст и обществу, и власти позитивную энергию, потому что будет происходить объединение вокруг больших ценностей, вокруг системообразующего документа страны», – отметил Сарым.

Мажилисмен добавил, что большой пакет конституционных поправок, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, направлен на то, чтобы сбалансировать систему государственного управления. Ряд полномочий Президента передается Парламенту. Создается новый орган по защите прав граждан – Конституционный суд, который становится вершиной судебной системы, где граждане могут обжаловать все решения, связанные и с законами, и с нормативными решениями государственных органов.

Таким образом, по словам спикера, Конституция превращается в закон прямого действия и граждане получают возможность обращаться в Конституционный суд, если они считают себя ущемленными в конституционных правах.

«Также важно создание Высшей аудиторской палаты, которая будет контролировать расходование всех бюджетных средств на всех уровнях. Это актуально потому, что в настоящее время даже Мажилис не имеет возможности запрашивать информацию о расходовании бюджетных средств в регионах, контролировать эффективность реализации государственных программ», – отметил Айдос Сарым.

В целом, по словам депутата, предлагаемые поправки в Конституцию носят комплексный характер, они, в частности, закладывают новые политические традиции – избрание Президента на два срока, запрет родственникам Президента занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Эти нормы сформируют новую политическую культуру в стране, они отвечают ожиданиям граждан.