Казахстанцам с «синим» статусом могут запретить посещение ТРЦ в будние дни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам с «синим» статусом могут запретить посещение ТРЦ не только в выходные, но и в будние дни. Об этом сообщила заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по постановлению главного санитарного врача предусмотрено посещение объектов лиц с «зеленым» статусом. Не так давно на заседании МВК (межведомственной комиссии) было предложено данный опыт распространить на работу ТРЦ и в будние дни. То есть, на сегодня идет обсуждение данного вопроса, чтобы торгово-развлекательные центры могли посещать только лица с «зеленым» статусом», - сказала она.

По ее словам, НПП «Атамекен» также активно участвует в обсуждении данного вопроса.

«Потому что в ТРЦ большое количество предпринимателей занято, и не только те, которые в сфере торговли. В данных объектах размещены и другие виды деятельности (в очень многих объектах ТРЦ расположены объекты общепита, дошкольного образования, развлекательного контента), у которых также могут снизиться обороты, доходы. Поэтому данный вопрос сейчас активно обсуждается и прорабатывается», - отметила она.

Спикер отметила, что недавно под председательством заместителя Председателя Правления НПП «Атамекен» Олжаса Ордабаева проводилось рабочее совещание с привлечением заинтересованных субъектов бизнеса именно по обсуждению данного предложения.

«Необходимо сейчас просчитать все потери, каким образом они будут организовывать свою работу, не отразится ли это на снижение трафика посетителей. Все эти моменты необходимо обговорить и потом совместно с коллегами из Министерства здравоохранения этот вопрос будет прорабатываться», - дополнила Салтанат Лесбаева.