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    13:42, 05 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанцам напомнили об обязательном соблюдении карантинных мер в праздничные дни

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев напомнил казахстанцам, что в праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 марта действуют все ограничительные меры согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК и Главных государственных санитарных врачей территорий, передает МИА «Казинформ».

    Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции:

    · не посещать места массового скопления людей;

    · не проводить и не посещать коллективные мероприятия;

    · не допускать переохлаждения организма;

    · соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;

    · соблюдать масочный режим;

    · как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

    · при появлении температуры или признаков недомогания - немедленно обратиться за медицинской помощью;

    · регулярно проветривать помещения;

    · ежедневно проводить дома влажную уборку.

    «Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных застолий», - добавил Ержан Байтанаев.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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