Казахстанцам напомнили об обязательном соблюдении карантинных мер в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев напомнил казахстанцам, что в праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 марта действуют все ограничительные меры согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК и Главных государственных санитарных врачей территорий, передает МИА «Казинформ».

Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции:

· не посещать места массового скопления людей;

· не проводить и не посещать коллективные мероприятия;

· не допускать переохлаждения организма;

· соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;

· соблюдать масочный режим;

· как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

· при появлении температуры или признаков недомогания - немедленно обратиться за медицинской помощью;

· регулярно проветривать помещения;

· ежедневно проводить дома влажную уборку.

«Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных застолий», - добавил Ержан Байтанаев.