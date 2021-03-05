13:42, 05 Март 2021 | GMT +6
Казахстанцам напомнили об обязательном соблюдении карантинных мер в праздничные дни
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев напомнил казахстанцам, что в праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 марта действуют все ограничительные меры согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК и Главных государственных санитарных врачей территорий, передает МИА «Казинформ».
Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции:
· не посещать места массового скопления людей;
· не проводить и не посещать коллективные мероприятия;
· не допускать переохлаждения организма;
· соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;
· соблюдать масочный режим;
· как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;
· при появлении температуры или признаков недомогания - немедленно обратиться за медицинской помощью;
· регулярно проветривать помещения;
· ежедневно проводить дома влажную уборку.«Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных застолий», - добавил Ержан Байтанаев.