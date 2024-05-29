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    23:29, 28 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан значительно увеличивает количество международных рейсов в несколько стран

    рейсы
    Фото: Unsplash

    Министерство транспорта Казахстана сообщило об увеличении количества международных рейсов. На сегодня из Казахстана международные полеты осуществляются в 28 стран по 121 маршруту с частотой 567 рейсов в неделю, передает агентство Kazinform.

    Наибольшее количество рейсов выполняется в Российскую Федерацию (139 рейсов в неделю по 31 авиамаршруту в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Махачкала, Грозный), Турцию (125 рейсов в неделю по 18 авиамаршруту в Стамбул, Анкару, Анталью), Объединённые Арабские Эмираты (58 рейсов в неделю по 6 авиамаршрутам в Дубай, Абу-Даби, Шарджа) и Китайскую Народную Республику (43 рейса в неделю по 9 авиамаршруту в Пекин, Урумчи, Сиань, Ханчжоу, Санья).

    Кроме того, этим летим значительно увеличатся рейсы во Вьетнам, Таиланд, Египет и Грузию.с

    Теги:
    Туризм Самолет Таиланд Грузия Минтранспорта РК Египет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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