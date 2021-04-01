Казахстан значительно отстает по темпам иммунизации от государств-лидеров - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил результаты исследования на антител казахстанцев в трех городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему поручению было проведено выборочное популяционное исследование на антитела. Проект реализован при поддержке ВОЗ в городах Алматы, Костанай и Усть-Каменогорск. Протестировано 7 тысяч человек. По предварительным данным, распространенность антител составила 40-61%», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

Также, по словам Касым-Жомарта Токаева, по темпам иммунизации Казахстан значительно отстает от государств-лидеров.

«На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом – 137 346 чел.). Причина такого положения проста – нехватка вакцин», - добавил Президент.

«Успешность борьбы с пандемией становится одним из ключевых элементов страновой конкурентоспособности. Как минимум, в кратко- и среднесрочный период. Крайне важно не остаться на обочине мирового восстановительного роста, не попасть в категорию стран-аутсайдеров», - заявил Касым-Жомарт Токаев.