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    16:54, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан значительно отстает по темпам иммунизации от государств-лидеров - Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил результаты исследования на антител казахстанцев в трех городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По моему поручению было проведено выборочное популяционное исследование на антитела. Проект реализован при поддержке ВОЗ в городах Алматы, Костанай и Усть-Каменогорск. Протестировано 7 тысяч человек. По предварительным данным, распространенность антител составила 40-61%», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

    Также, по словам Касым-Жомарта Токаева, по темпам иммунизации Казахстан значительно отстает от государств-лидеров.

    «На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом – 137 346 чел.). Причина такого положения проста – нехватка вакцин», - добавил Президент.

    «Успешность борьбы с пандемией становится одним из ключевых элементов страновой конкурентоспособности. Как минимум, в кратко- и среднесрочный период. Крайне важно не остаться на обочине мирового восстановительного роста, не попасть в категорию стран-аутсайдеров», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана
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