Казахстан завоевал «золото» ЧМ по батутной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по батутной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата мира среди участников до 21 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Успеха добились наши спортсмены в синхронных прыжках. В этом виде программы команду представили Роман Барков и Иван Грачев.

По итогам выступления дуэт из Казахстана набрал 49,910 баллов.

Второе место осталось за Францией. На третью ступень пьедестала поднялась команда из Беларуси.