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Казахстан завоевал «золото» ЧМ по батутной гимнастике

29 Ноября 2021 00:24
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Казахстан завоевал «золото» ЧМ по батутной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по батутной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата мира среди участников до 21 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Успеха добились наши спортсмены в синхронных прыжках. В этом виде программы команду представили Роман Барков и Иван Грачев.

По итогам выступления дуэт из Казахстана набрал 49,910 баллов.

Второе место осталось за Францией. На третью ступень пьедестала поднялась команда из Беларуси.

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#Спорт   #Гимнастика  
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