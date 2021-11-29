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Казахстан завоевал «золото» ЧМ по батутной гимнастике
29 Ноября 2021 00:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по батутной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата мира среди участников до 21 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Успеха добились наши спортсмены в синхронных прыжках. В этом виде программы команду представили Роман Барков и Иван Грачев.
По итогам выступления дуэт из Казахстана набрал 49,910 баллов.
Второе место осталось за Францией. На третью ступень пьедестала поднялась команда из Беларуси.
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