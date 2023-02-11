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    21:05, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал «золото» чемпионата Азии по легкой атлетике

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Каролин Чепкоеч Кипкируи стала победительницей чемпионата Азии в закрытых помещениях, который стартовал сегодня в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

    «Ей не было равных в беге на 3 тысячи метров. Данную дистанцию она преодолела за 9:01.98 секунд. «Серебро» досталось китаянке Уга Хэ, «бронза» - у японки Юма Йамамото», — сообщили в Комитете.

    Отметим, что континентальное первенство в Астане стартовало сегодня, 10 февраля, и продлится до 12-го февраля. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 31 страны.

    Ранее глава казахстанской Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов поделился ожиданиями от участия сборной нашей страны в Х Чемпионате Азии.

    «Мы рассчитываем минимум на 9 медалей, поскольку есть очень хорошие предпосылки. Думаю, нет смысла озвучивать раньше времени имена тех, кто, по нашему мнению, должен победить. Это вопрос не моей суеверности, а этики», - сказал Даниал Ахметов на пресс-конференции в Национальном центре олимпийской подготовки.

    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры


    Теги:
    Спорт Легкая атлетика Астана Главная для mail.ru
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