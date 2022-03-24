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    16:34, 24 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал «золото» ЧА по гребле на байдарках и каноэ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Таиланде в эти дни проходит чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстанская команда отметилась золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На первую ступень пьедестала наши спортсмены поднялись в соревнованиях по гребле на байдарках-двойках (1000 метров). В этом виде программы страну представляли Александр Емельянов и Кирилл Тубаев.

    Второе место заняли гребцы из Узбекистана. Иран замкнул тройку лучших.


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