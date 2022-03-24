Казахстан завоевал «золото» ЧА по гребле на байдарках и каноэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Таиланде в эти дни проходит чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстанская команда отметилась золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На первую ступень пьедестала наши спортсмены поднялись в соревнованиях по гребле на байдарках-двойках (1000 метров). В этом виде программы страну представляли Александр Емельянов и Кирилл Тубаев.

Второе место заняли гребцы из Узбекистана. Иран замкнул тройку лучших.