16:34, 24 Март 2022 | GMT +6
Казахстан завоевал «золото» ЧА по гребле на байдарках и каноэ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Таиланде в эти дни проходит чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Казахстанская команда отметилась золотой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
На первую ступень пьедестала наши спортсмены поднялись в соревнованиях по гребле на байдарках-двойках (1000 метров). В этом виде программы страну представляли Александр Емельянов и Кирилл Тубаев.
Второе место заняли гребцы из Узбекистана. Иран замкнул тройку лучших.