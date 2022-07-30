30 Июля 2022 15:03

Казахстан завоевал вторую медаль на ЧМ-2022 по таеквондо среди кадетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе София (Болгария) продолжается чемпионат мира по таеквондо среди кадетов. Во второй соревновательный день копилка команды Казахстана пополнилась бронзовой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Успеха добился Нурперзент Саматулы. Он стал третьим в весовой категории до 33 килограммов.

Напомним, ранее в весе до 29 килограммов Ярина Пуганцова выиграла серебряную награду.









Фото: olympic.kz