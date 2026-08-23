Казахстан завоевал три золота в первый день чемпионата мира по қазақ күресі

Казахстанская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль в первый день чемпионата мира по қазақ күресі среди взрослых, который проходит в Баку, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Азербайджане.

Мировое первенство 22–23 августа принимает спортивный комплекс Baku Sports Hall. В соревнованиях участвуют спортсмены из разных стран, которые разыгрывают 16 комплектов наград в мужских и женских весовых категориях.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов / Kazinform

Главным событием первого дня стали победы казахстанских борцов.

В весовой категории до 55 кг Рузимон Тугушев в финале одолел представителя Таджикистана Мобориза Боротзода и стал чемпионом мира.

В категории до 60 кг еще одно золото Казахстану принес Ернур Сулейман, победивший в решающей схватке грузинского спортсмена Джиорджи Инашвили.

Третью золотую медаль завоевал Жумажан Кожамбеков в весовой категории до 74 кг. В финале казахстанец оказался сильнее представителя Таджикистана Мухамадраджаба Хусейнзода.

Таким образом, по итогам первого соревновательного дня в активе сборной Казахстана уже три золотые медали.

Еще две награды казахстанские спортсменки завоевали в женских категориях. Ардак Нурсак стала серебряным призером в весе до 60 кг, а Жанат Казез выиграла бронзу в категории до 48 кг.

Фото: Серикбол Кошмаганбетов / Kazinform

Успешный старт в Баку стал продолжением сильных выступлений казахстанских борцов на международной арене. В составе сборной — спортсмены с серьезным опытом крупных соревнований. В частности, Тугушев является победителем Кубка мира 2024 года, Сулейман — чемпионом Азии 2023 года и чемпионом мира CISM 2025 года, а Кожамбеков — двукратным чемпионом мира 2022 и 2025 годов.

На чемпионате мира Казахстан представлен полной командой во всех 16 весовых категориях — восьми мужских и восьми женских.

Поздравляя участников с открытием турнира, Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель отметил, что қазақ күресі является частью национального наследия и символизирует мужество, силу и достоинство. Он пожелал спортсменам честной борьбы и побед, подчеркнув, что международные соревнования способствуют укреплению дружбы между народами.

Қазақ күресі сегодня активно развивается за пределами Казахстана и уже представлен более чем в 40 странах мира. Проведение чемпионата в Баку стало очередным свидетельством растущего международного интереса к национальной борьбе Казахстана.

Соревнования продолжатся 23 августа. Во второй день будут разыграны оставшиеся восемь комплектов наград.

Ранее сообщалось, что Фатима Супыгалиева стала первой чемпионкой мира в истории женского дзюдо Казахстана.