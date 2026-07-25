Казахстан завоевал первую медаль на международном турнире по настольному теннису

Сборная Казахстана завоевала первую медаль на международном турнире по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходит в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бронзовыми призерами соревнований в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет стали Олег Яковлев и Мария Лукьянова.

По ходу турнира казахстанский дуэт одержал победы над соперниками из Узбекистана, Южной Кореи и Малайзии. В полуфинале Яковлев и Лукьянова уступили представителям Индии, завершив выступление с бронзовой наградой.

Турнир серии WTT Youth Contender проходит в Алматы с участием юных спортсменов из разных стран мира.

Напомним, на молодежном чемпионате мира по академической гребле (U23) в Дуйсбурге сборная Казахстана показала высокий результат.