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    Казахстан завоевал первую медаль на международном турнире по настольному теннису

    Сборная Казахстана завоевала первую медаль на международном турнире по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходит в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    настольный теннис
    Фото: НОК РК

    Бронзовыми призерами соревнований в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет стали Олег Яковлев и Мария Лукьянова.

    По ходу турнира казахстанский дуэт одержал победы над соперниками из Узбекистана, Южной Кореи и Малайзии. В полуфинале Яковлев и Лукьянова уступили представителям Индии, завершив выступление с бронзовой наградой.

    Турнир серии WTT Youth Contender проходит в Алматы с участием юных спортсменов из разных стран мира.

    Напомним, на молодежном чемпионате мира по академической гребле (U23) в Дуйсбурге сборная Казахстана показала высокий результат.

    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана Алматы
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор