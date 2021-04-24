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    20:52, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстан завоевал первое «золото» на молодежном ЧМ по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел финальный бой на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Его соперником по финалу в весовой категории до 49 кг был действующий чемпион Европы, россиянин Роберт Бадалян. Этот поединок закончился победой Ташкенбая раздельным решением судей. Таким образом, он принес Казахстану первое «золото» на турнире.

    Напомним, в финал МЧМ-2021 от мужской сборной Казахстана смогли выйти четыре боксера: Санжар Ташкенбай (49 кг), Ерболат Сабыр (56 кг), Елнур Суюнбай (60 кг) и Сабыржан Аккалыков (64 кг). Ранее Диас Молжигитов (75 кг) стал бронзовым призером соревнований.


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