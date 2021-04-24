Казахстан завоевал первое «золото» на молодежном ЧМ по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел финальный бой на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником по финалу в весовой категории до 49 кг был действующий чемпион Европы, россиянин Роберт Бадалян. Этот поединок закончился победой Ташкенбая раздельным решением судей. Таким образом, он принес Казахстану первое «золото» на турнире.

Напомним, в финал МЧМ-2021 от мужской сборной Казахстана смогли выйти четыре боксера: Санжар Ташкенбай (49 кг), Ерболат Сабыр (56 кг), Елнур Суюнбай (60 кг) и Сабыржан Аккалыков (64 кг). Ранее Диас Молжигитов (75 кг) стал бронзовым призером соревнований.