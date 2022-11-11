Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан завоевал первое «золото» ЧА-2022 по боксу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Ноября 2022, 16:17
Казахстан завоевал первое «золото» ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КФБ подтвердила, что казахстанская боксерша Алуа Балкибекова стала чемпионкой Азии-2022 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Балкибекова досрочно выиграла золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов по причине травмы руки у ее соперницы из Японии Като Хикару. Таким образом, Казахстан официально пополнил свою копилку первой наградой высшей степени на проходящем в Аммане (Иордания) турнире.

Сегодня в решающих женских поединках ЧА-2022 Казахстан также представят Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова и Гульсая Ержан.


Фото: sports.kz

Иордания   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию