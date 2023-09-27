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    10:11, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан завоевал первое «золото» Азиады

    Казахстан завоевал первое «золото» Азиады
    Фото: Sports.kz.

    Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотые медали летних Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанские спортсменки стали лучшими в женских командных соревнованиях в ските на 50 мишеней с результатом 350 и рекордом Азиатских игр, опередив соперниц из Китая (348) и Таиланда (342). Казахстан был представлен Зоей Кравченко, Асем Орынбаей и Ольгой Панариной.

    Таким образом, сборная Казахстана добавила в свою копилку десятую медаль текущей Азиады и выиграла первое «золото», также в активе национальной команды два «серебра» и семь «бронз».

    Азиатские игры в Ханчжоу продлятся до 8 октября.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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