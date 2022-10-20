00:35, 20 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстан завоевал медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Олжас Султан завоевал медаль молодежного чемпионата мира, который в эти дни проходит в испанской Понтеведре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В весовой категории до 60 килограммов в схватке за бронзовую медаль борец из Казахстана встретился с представителем Кыргызстана Нурмухамметом Абдуллаевым и одержал победу со счетом 8-0.
Олжас Султан проиграл первую схватку на турнире азербайджанцу Нихату Маммадли. Благодаря тому, что азербайджанец вышел в финал наш спортсмен смог принять участие в утешительном турнире и вступить в схватку за третье место.
В августе Казахстан завоевал три медали на чемпионате мира U20 по греко-римской борьбе в Софии.
Фото: sports.kz