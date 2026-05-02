    Казахстан завоевал еще три медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

    Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась ещё тремя медалями на этапе Кубка мира в Сиане (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Двукратным призером турнира стал Виктор Друзин. Казахстанец показал третий результат в произвольной программе. В активе атлета теперь две награды. Ранее он взял бронзу в технической программе.

    На вторую ступень пьедестала поднялись Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова. Дуэт завоевал серебряную медаль в технической программе.

    В этой же дисциплине Айганым Саим и Артур Майданов стали третьими.

    Таким образом, в активе нашей сборной четыре медали. ЭКМ завершится 3 мая.

    Динара Жусупбекова
    Автор