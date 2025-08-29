Казахстан завоевал еще две медали на ЧМ по дзюдо среди кадетов в Софии

В решающей схватке в весовой категории до 66 килограммов Жылкайдар уступил Рахиму Хамхоеву (Россия), став в итоге серебряным призером.

В этом же весе Ролан Каиргали победил Анечка Мати (Канада). Это принесло ему третье место.

Теперь в активе нашей сборной четыре награды. Ранее Ернур Батыргали (до 60 кг) завоевал золотую медаль, а Арман Мыса (до 50 кг) — «бронзу».