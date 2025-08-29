РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:24, 28 Август 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал еще две медали на ЧМ по дзюдо среди кадетов в Софии

    Казахстанский дзюдоист Мухаммедали Жылкайдар потерпел поражение в финале чемпионата мира среди кадетов в Софии (Болгария). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    дзюдо
    Фото: Оlympic.kz

    В решающей схватке в весовой категории до 66 килограммов Жылкайдар уступил Рахиму Хамхоеву (Россия), став в итоге серебряным призером.

    В этом же весе Ролан Каиргали победил Анечка Мати (Канада). Это принесло ему третье место.

    Теперь в активе нашей сборной четыре награды. Ранее Ернур Батыргали (до 60 кг) завоевал золотую медаль, а Арман Мыса (до 50 кг) — «бронзу».

    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
