Казахстан завоевал две медали на турнире по велоспорту на треке в Германии
Национальная команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась двумя наградами на международном турнире в немецком Людвигсхафене, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в омниуме.
Илья Карабутов стал серебряным призером соревнований. Максим Хорошавин завоевал бронзовую медаль.
Победу в турнире одержал представитель Германии Мориц Аугенштайн.
