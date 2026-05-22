    Казахстан завоевал две медали на турнире по велоспорту на треке в Германии

    Национальная команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась двумя наградами на международном турнире в немецком Людвигсхафене, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанские спортсмены поднялись на пьедестал в омниуме.

    Илья Карабутов стал серебряным призером соревнований. Максим Хорошавин завоевал бронзовую медаль.

    Победу в турнире одержал представитель Германии Мориц Аугенштайн.

    Ранее сообщалось о том, что гонщик «Астаны» в третий раз поднялся на подиум «Джиро д’Италия».

     

    Диана Калманбаева
