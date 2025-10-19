Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по академической гребле

Серебряная медаль завоевана на дистанции 2000 метров среди женщин в легком весе. Состав команды: Роза Кенес, Мария Чернец, Екатерина Носкова и Ирина Чудина.

На дистанции 2000 метров среди мужчин в легком весе бронзовую медаль завоевал Артём Матусевич.

19 октября состоятся еще финалы. В этом году за медали чемпионата Азии борются 232 гребца из 18 стран.

На прошлогоднем чемпионате Азии, который проходил в Самарканде (Узбекистан), сборная Казахстана завоевала 2 серебряные и 7 бронзовых медалей, заняв 7-место в общекомандном зачёте.

Как сообщалось ранее, в Туркестане открыт крупнейший гребной канал Центральной Азии.