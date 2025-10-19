РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по академической гребле

    В вьетнамском городе Хайфон проходит чемпионат Азии по академической гребле среди взрослых, где сборная Казахстана завоевала две медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта.

    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    Серебряная медаль завоевана на дистанции 2000 метров среди женщин в легком весе. Состав команды: Роза Кенес, Мария Чернец, Екатерина Носкова и Ирина Чудина.

    На дистанции 2000 метров среди мужчин в легком весе бронзовую медаль завоевал Артём Матусевич.

    19 октября состоятся еще финалы. В этом году за медали чемпионата Азии борются 232 гребца из 18 стран.

    На прошлогоднем чемпионате Азии, который проходил в Самарканде (Узбекистан), сборная Казахстана завоевала 2 серебряные и 7 бронзовых медалей, заняв 7-место в общекомандном зачёте.

    Как сообщалось ранее, в Туркестане открыт крупнейший гребной канал Центральной Азии.

    Теги:
    Спорт Чемпионат Азии Гребля на байдарках и каноэ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
