KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстан завоевал бронзу по артистическому плаванию в Испании

    Сборная Казахстана выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Понтеведре (Испания), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    плавание
    Фото: НОК РК

    В первый день турнира казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль.

    Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов стали третьими в технической программе среди смешанных дуэтов, набрав 208.6150 балла.

    Победу одержали представители Великобритании Изабель Торп и Ранджуо Томблин (225.9034), а серебряные медали выиграли испанцы Карла Лоренцо Льюска и Энеко Санчес Агилар — 210.8792 балла.

    Артур Майданов и Айганым Саим остановились в шаге от пьедестала. Они финишировали четвертыми, набрав 207.0650.

    Ранее сообщалось, что Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане.

    Спорт Плавание Казахстан Испания
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор