Казахстан завоевал бронзу по артистическому плаванию в Испании

Сборная Казахстана выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Понтеведре (Испания), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В первый день турнира казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль.

Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов стали третьими в технической программе среди смешанных дуэтов, набрав 208.6150 балла.

Победу одержали представители Великобритании Изабель Торп и Ранджуо Томблин (225.9034), а серебряные медали выиграли испанцы Карла Лоренцо Льюска и Энеко Санчес Агилар — 210.8792 балла.

Артур Майданов и Айганым Саим остановились в шаге от пьедестала. Они финишировали четвертыми, набрав 207.0650.

Ранее сообщалось, что Олег Соколенко завоевал золото международного турнира FEI по конкуру в Астане.