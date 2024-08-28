Казахстан завоевал 82 золотые медали на чемпионате мира по армрестлингу

С 15 по 25 августа в Кишиневе (Республика Молдова), прошел 45-й чемпионат мира по армрестлингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на дирекцию развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В соревнованиях приняли участие около 1500 спортсменов из 61 страны мира. Сборная Казахстана завоевала 82 золотые, 92 серебряные и 82 бронзовые медали (всего 256), заняв первое место в общекомандном зачете.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Наш соотечественник Нурдаулет Айдархан стал семикратным чемпионом мира среди взрослых, а с учетом его достижений среди молодежи — двенадцатикратным чемпионом мира. Кроме того, Мейрамбек Ерсаин стал семикратным, а Ердаулет Нурмахан — пятикратным чемпионом мира.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Напомним, что в прошлом году чемпионат мира по армрестлингу прошел в Алматы. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 52 стран. Тогда сборная Казахстана завоевала 72 золотые, 57 серебряных и 27 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачёте.

В 2022 году на чемпионате мира в Анталье (Турция), в котором приняли участие 1700 спортсменов из 54 стран, Казахстан также занял первое место в общекомандном зачете, завоевав 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей.