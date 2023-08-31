Казахстанская железнодорожница стала чемпионкой мира по армрестлингу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу, где железнодорожница Алла Штрошерер завоевала золото в борьбе левой рукой и серебро - правой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».



Спортсменку в столичном аэропорту торжественно встретили коллеги, болельщики и представители СМИ.

Ранее сотрудница АО «НК «ҚТЖ» выиграла чемпионат Казахстана по армрестлингу, тем самым завоевав путевку на чемпионат мира, где завоевала сразу две медали.

На Чемпионате мира спортсменка выступала в весовой категории 85+, в которой одержала победу над представительницей Индии.

Алла Штрошерер трудится на железной дороге более 30 лет. На сегодняшний день работает поездным диспетчером регионального центра управления движением поездов Северный. Трудовой путь начала со станции Ковыльная Костанайской области.

В копилке Аллы уже есть около 10 кг разных медалей. Спортсменка постоянно выступает на различных спортивных состязаниях, представляя и защищая честь национальной компании. Является чемпионкой и рекордсменкой Азии по пауэрлифтингу и в жиме лежа.

«Для меня это огромное достижение, к которому я упорно шла. Эти две медали - яркие доказательства того, что всего в этом мире можно добиться трудом. Было сложно одержать победу в борьбе с именитыми профессионалами по армрестлингу. И, конечно, эта победа была бы невозможна без моего заслуженного тренера Казахстана Еркына Ахметова, поддержки моих родных, руководства, коллег и друзей. В меня они все верили, и все получилось! Сейчас поставила себе новую цель - стать двукратной чемпионкой мира, поэтому буду готовиться к следующему чемпионату», - поделилась эмоциями после победы Алла.