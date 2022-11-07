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    02:15, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал 14 медалей на чемпионате Азии по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Алуа Балкибекова победила соперницу на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В своем первом бою на турнире в весовой категории до 48 килограммов Алуа Балкибекова встретилась с представительницей Таиланда Тхипсатчей Йодвари и победила ее единогласным решением судей. Таким образом, казахстанская боксерша обеспечила себе как минимум бронзовую медаль на турнире.

    Алуа Балкибекова в этом году становилась серебряным призером чемпионата мира, а в прошлом завоевала «золото» чемпионата Азии.


    Также казахстанский боксер Дулат Бекбауов в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 67 килограммов сразился с представителем Кыргызстана Жакшылыком Талайбековым и одержал победу единогласным решением судей.


    На данный момент у сборной Казахстана уже 14 полуфиналистов ЧА-2022: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).


    Фото: sports.kz


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