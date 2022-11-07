Казахстан завоевал 14 медалей на чемпионате Азии по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Алуа Балкибекова победила соперницу на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В своем первом бою на турнире в весовой категории до 48 килограммов Алуа Балкибекова встретилась с представительницей Таиланда Тхипсатчей Йодвари и победила ее единогласным решением судей. Таким образом, казахстанская боксерша обеспечила себе как минимум бронзовую медаль на турнире.

Алуа Балкибекова в этом году становилась серебряным призером чемпионата мира, а в прошлом завоевала «золото» чемпионата Азии.





Также казахстанский боксер Дулат Бекбауов в четвертьфинальном поединке в весовой категории до 67 килограммов сразился с представителем Кыргызстана Жакшылыком Талайбековым и одержал победу единогласным решением судей.





На данный момент у сборной Казахстана уже 14 полуфиналистов ЧА-2022: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).





Фото: sports.kz