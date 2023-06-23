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Казахстан запретил вывоз маточного поголовья КРС и МРС

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 19:54
Казахстан запретил вывоз маточного поголовья КРС и МРС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В республике введено количественное ограничение и запрет на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

Как отметили в КГД, с 23 июня 2023 года приказом министра сельского хозяйства от 5 июня 2023 года

№ 216 «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан» вводятся количественные ограничения на вывоз с территории Республики Казахстан крупного рогатого скота живого (код ТН ВЭД ЕАЭС 0102) в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) голов бычков, а также овец и коз живых (код ТН ВЭД ЕАЭС 0104) в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) голов баранчиков сроком на шесть месяцев.

В соответствии с вышеуказанным приказом вывоз бычков и баранчиков с территории Республики Казахстан будет осуществляться только при наличии ветеринарного сертификата, выданного в соответствии в соответствии с Правилами выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам, утвержденными приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 мая 2015 года № 7-1/453.

Вместе с тем, с 30 июня 2023 года вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного (код ТН ВЭД ЕАЭС 0102) и мелкого рогатого скота (код ТН ВЭД ЕАЭС 0104) совместным приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 224 и заместителя Премьер-Министра - министра финансов Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 641 «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных».


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