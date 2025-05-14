Казахстан занял 70-е место в рейтинге стран по качеству жизни

Рейтинг Индекса человеческого прогресса (HPI) за 2025 год учитывает широкий спектр факторов, включая качество жизни, ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования, доход на душу населения, политическую стабильность, возможности для развития.

Анализ проводился по трем ключевым категориям: стабильность, удовлетворенность и сбалансированность, каждая из которых оценивалась по 100-балльной шкале.

Лидером глобального рейтинга признана Швейцария, за ней следуют Норвегия и Исландия. В первую десятку также вошли Гонконг, Швеция, Дания, Германия, Ирландия, Сингапур и Австралия.

Казахстан получил оценку 79.32 и попал в категорию с «очень высоким уровнем качества жизни». Страна также стала лидером рейтинга в регионе Центральной Азии.

Ранее в Казахстане определили города с наилучшим качеством жизни.