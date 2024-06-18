В Казахстане определили города с наилучшим качеством жизни

Лидерами Национального Рейтинга качества жизни стали Туркестан, Актау, Степногорск, Кызылорда и Атырау. При этом нижние строчки рейтинга заняли: Кокшетау, Конаев, Шымкент, Жанаозен и Актобе. Данные 26 городов Казахстана исследовал Институт экономических исследований (ERI) по итогам 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Исследование проводили по 110 показателям, из которых 70 статистических и 40 опросных показателей. По словам экспертов, позиции городов лидеров сложились в результате позитивной динамики ряда статистических показателей и положительных результатов опроса жителей городов, который затрагивал различные качественные оценки жизни

В Институте экономических исследований отметили, что несмотря на то, что большая часть показателей относятся к статистике и экономическому блоку, города республиканского значения не стали лидерами рейтинга. Например, Астана заняла 7 место, Алматы – 11 место.

– Жители столицы критически оценивают качество дошкольного образования 24 место из 26 городов. Очевидно, что на общественное мнение сильное влияние оказывает нехватка дошкольных учреждений в столице, а также доступность детских садов. Жителей Алматы волнует качество воздуха – 26 место, также алматинцы жалуются на высокий уровень шума в городе – 26 место (самый «шумный город»), – добавили в рейтинге.

Также в ERI подчеркнули, что как правило, в крупных городах регистрируется и большее количество правонарушений, что делает их менее безопасными.

Исследование подтверждает, что жителей мегаполисов волнует быстрый рост городов, увеличение нагрузки на инфраструктуру городов (перебои с водоснабжением), дефицит социальных объектов, низкие параметры благоустройства (отсутствие озеленения, неухоженные парки, запущенные водоемы).

– Результаты социологического опроса показали наличие проблем с качеством дошкольного, среднего и высшего образования в той или иной степени во всех городах страны. В некоторых городах актуальным является проблема улучшения качества медицинских услуг. Отсутствие качественных базовых услуг является причиной, способствующей оттоку людей из моногородов страны, – подчеркнули в рейтинге качества жизни.

Также дефицит ученических мест в школах, дефицит мест в дошкольных учреждениях, очереди в поликлиниках негативным образом сказывается на развитии человеческого капитала в мегаполисах страны.

В Институте экономических исследований сказали, что рейтинг качества жизни в городах является важным руководством и эмпирической базой для городов, в оценке их сильных и слабых сторон, а также в определении стратегий их будущего развития. Результаты можно использовать как часть маркетинговой стратегии городов.