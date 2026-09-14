Казахстан занял 38-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности

Казахстан занял 38-е место из 70 стран в рейтинге мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD), передает корреспондент агентства Kazinform.

Рейтинг опубликован Центром по изучению мировой конкурентоспособности IMD в июне 2026 года. При его составлении учитываются экономические показатели, эффективность государственного управления, бизнеса и инфраструктуры.

По отдельным факторам Казахстан занял следующие позиции:

экономические показатели — 57-е место;

эффективность государственного управления — 23-е место;

эффективность бизнеса — 23-е место;

инфраструктура — 43-е место.

В 2025 году Казахстан занимал 34-е место, тогда как в 2022 году находился на 43-й позиции.

При этом Казахстан опередил в рейтинге ряд стран, включая Испанию (39-е место), Португалию (40-е), Польшу (41-е), Индию (44-е), Италию (45-е), Турцию (57-е) и Аргентину (58-е).

Лидером рейтинга стал Сингапур, второе место занял Гонконг, третье — Швейцария. В пятерку также вошли Тайвань и ОАЭ. Последние позиции заняли Монголия, Ботсвана, Нигерия, Намибия и Венесуэла.

Ранее Казахстан занял первое место среди стран Центральной Азии в Индексе процветания Legatum 2026, расположившись на 66-м месте из 161 страны в глобальном рейтинге.