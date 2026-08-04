Казахстан стал лидером Центральной Азии по уровню процветания

Казахстан занял первое место среди стран Центральной Азии в Индексе процветания Legatum 2026, расположившись на 66-м месте из 161 страны в глобальном рейтинге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Индекс, опубликованный Институтом процветания (Prosperity Institute), оценивает страны более чем по 130 показателям, объединенным в три ключевых направления: развитие, свобода и общество.

В редакции 2026 года была обновлена методология — теперь больший акцент сделан на сбалансированных результатах по всем направлениям, а не на возможности компенсировать слабые стороны высокими показателями в отдельных категориях.

По отдельным направлениям Казахстан занимает:

52-е место в мире по направлению «Развитие»;

45-е место по направлению «Общество»;

47-е место по показателю «Целостность общества» (Integrity of Society).

Особенно высокие результаты страна демонстрирует в сфере образования, где занимает 32-е место в мире, а также по показателю целостности семьи (Integrity of Families) — 30-е место. Кроме того, Казахстан занимает 53-е место по уровню жизни.

Среди стран Центральной Азии Казахстан стал лидером, опередив Кыргызстан (87-е место), Узбекистан (94-е), Таджикистан (129-е) и Туркменистан (150-е). Казахстан также оказался выше России, которая заняла 103-е место в общем рейтинге.

Первое место в мировом рейтинге 2026 года заняла Швейцария, за ней следуют Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Как отмечается в докладе, Швейцария возглавила рейтинг благодаря стабильно высоким результатам по всем направлениям без существенных слабых сторон.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся на 17 позиций в рейтинге инвестиционной безопасности.