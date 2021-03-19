Казахстан занял 36 место в рейтинге стран по уровню счастья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ООН составили отчет World Happiness Report на 2021 год («О мировом счастье»), в котором Казахстан занял 36-ю строчку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WHR.

В ежегодный отчет ООН «О мировом счастье», где в этом году оценивались 149 стран по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие, Казахстан занял 36 место, обогнав Россию, Грузию и Таджикистан.

Рейтинг возглавила Финляндия, которая четвертый год подряд остается на первом месте. В топ-10 стран по уровню счастья вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Среди стран бывшего Советского Союза Эстония оказалась на 28 месте, Литва - 29, Киргизия заняла 33 место, Латвия - 34, Казахстан - 36, Молдавия - 49, Россия - 60, Таджикистан - 62, Украина - 69 и Грузия расположилась на 73 месте.

Последние строчки рейтинга заняли Зимбабве и Танзания.

Особенностью нынешнего отчета World Happiness Report 2021 является ее направленность на воздействие коронавирусной пандемии на качество жизни людей, а также на то, как правительства разных стран отреагировали на нее.

Рейтинг счастья стран составляется с 2012 года.