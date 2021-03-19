+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстан занял 36 место в рейтинге стран по уровню счастья

19 Марта 2021 18:00
Поделиться:
Казахстан занял 36 место в рейтинге стран по уровню счастья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ООН составили отчет World Happiness Report на 2021 год («О мировом счастье»), в котором Казахстан занял 36-ю строчку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WHR.

Новости по теме
Генсек ООН поздравил человечество с праздником Наурыз
Казахстан опередил Россию и Турцию в рейтинге устойчивого туризма В рейтинге худших стран мира по перегруженности трафика Казахстан занял 51-е место Минздрав усилит взаимодействие с международными организациями для борьбы с COVID-19 – Ерлан Киясов

В ежегодный отчет ООН «О мировом счастье», где в этом году оценивались 149 стран по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие, Казахстан занял 36 место, обогнав Россию, Грузию и Таджикистан.

Рейтинг возглавила Финляндия, которая четвертый год подряд остается на первом месте. В топ-10 стран по уровню счастья вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Среди стран бывшего Советского Союза Эстония оказалась на 28 месте, Литва - 29, Киргизия заняла 33 место, Латвия - 34, Казахстан - 36, Молдавия - 49, Россия - 60, Таджикистан - 62, Украина - 69 и Грузия расположилась на 73 месте.

Последние строчки рейтинга заняли Зимбабве и Танзания.

Особенностью нынешнего отчета World Happiness Report 2021 является ее направленность на воздействие коронавирусной пандемии на качество жизни людей, а также на то, как правительства разных стран отреагировали на нее.

Рейтинг счастья стран составляется с 2012 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Adlet Seilkhanov

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Бибинор Танельбаева
Бибинор Танельбаева
954-047
rusred@inform.kz

Архив