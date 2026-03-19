    10:18, 19 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан занял 36 место в рейтинге МВФ по паритету покупательной способности

    Казахстан занял 36-е место в международном рейтинге крупнейших экономик мира по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Супермаркет, магазин
    Фото: freepik.com

    Согласно отчету Международного валютного фонда, представленному в октябре 2025 года, объем экономики Казахстана составил 973 млрд долларов. В рейтинге лидируют Китай ($43,49 трлн) и США ($31,82 трлн).

    В рейтинг также вошли:

    • Индия: $19,14 трлн;
    • Россия: $7,34 трлн;
    • Япония: $6,92 трлн;
    • Германия: $6,32 трл;
    • Индонезия: $5,36 трлн;
    • Бразилия: $5,16 трлн;
    • Франция: $4,66 трлн;
    • Великобритания: $4,59 трлн. 

    Паритет покупательной способности (ППС) — корректирует экономический объем страны с учетом различий в стоимости жизни. По этому показателю мировая экономика составляет более 219 трлн долларов, из которых почти половина приходится на Азию. Китай, с ВВП более 43,5 трлн долларов, имеет крупнейшую в мире экономику по ППС.

    Казахстан расположился между Сингапуром (35-е место) и Румынией (37-е место).

    Ранее, по данным МВФ, Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, вошедшей в топ-50 крупнейших экономик мира. Кроме того, Казахстан вошел в пятерку стран-лидеров по среднегодовому темпу роста реального ВВП. 

    Данира Искакова
