Казахстан занял 36 место в рейтинге МВФ по паритету покупательной способности
Казахстан занял 36-е место в международном рейтинге крупнейших экономик мира по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно отчету Международного валютного фонда, представленному в октябре 2025 года, объем экономики Казахстана составил 973 млрд долларов. В рейтинге лидируют Китай ($43,49 трлн) и США ($31,82 трлн).
В рейтинг также вошли:
- Индия: $19,14 трлн;
- Россия: $7,34 трлн;
- Япония: $6,92 трлн;
- Германия: $6,32 трл;
- Индонезия: $5,36 трлн;
- Бразилия: $5,16 трлн;
- Франция: $4,66 трлн;
- Великобритания: $4,59 трлн.
Паритет покупательной способности (ППС) — корректирует экономический объем страны с учетом различий в стоимости жизни. По этому показателю мировая экономика составляет более 219 трлн долларов, из которых почти половина приходится на Азию. Китай, с ВВП более 43,5 трлн долларов, имеет крупнейшую в мире экономику по ППС.
Казахстан расположился между Сингапуром (35-е место) и Румынией (37-е место).
Ранее, по данным МВФ, Казахстан стал единственной страной Центральной Азии, вошедшей в топ-50 крупнейших экономик мира. Кроме того, Казахстан вошел в пятерку стран-лидеров по среднегодовому темпу роста реального ВВП.