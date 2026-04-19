Казахстан занял 33 место в топе самых счастливых стран мира

Доклад ежегодно публикуется при участии ООН, Оксфордского университета и аналитической компании Gallup и считается одним из главных глобальных исследований качества жизни. В 2026 году в рейтинг вошли 147 стран, а оценка строилась на основе того, как сами жители оценивают свою жизнь.

Особенно примечательно, что Казахстан не просто поднялся в списке, а обошел ряд развитых стран, включая Францию и Сингапур, которые оказались ниже в рейтинге. Это еще раз подтверждает, что уровень удовлетворенности жизнью не всегда напрямую зависит только от экономики.

Согласно данным отчета, средний уровень удовлетворенности жизнью в Казахстане достиг 6,633 балла, что стало заметным ростом по сравнению с прошлым годом. При этом страна остается лидером по уровню счастья среди государств СНГ и Центральной Азии, опережая ближайших соседей.

Исследователи оценивают страны по шести ключевым факторам: уровень доходов, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода выбора, щедрость и уровень восприятия коррупции. Именно сочетание этих показателей формирует общее ощущение благополучия у населения.

В глобальном масштабе лидером рейтинга вновь стала Финляндия, удерживающая первое место уже несколько лет подряд, а страны Северной Европы традиционно занимают верхние строчки списка.

Рост Казахстана в рейтинге эксперты связывают с улучшением социального климата, укреплением чувства поддержки в обществе и ростом удовлетворенности жизнью в целом. При этом скачок сразу на 10 позиций стал одним из самых заметных среди стран, входящих в топ-40.

Таким образом, Казахстан продолжает укреплять свои позиции на мировой карте благополучия, постепенно приближаясь к числу стран с наиболее высоким уровнем качества жизни.

