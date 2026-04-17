Казахстан вошел в топ-30 стран мира по уровню занятости в 2025 году

Согласно данным Международной организации труда (ILOSTAT), показатель составил 67% — это доля занятых среди населения в возрасте 15 лет и старше.

В рейтинге Казахстан находится на одном уровне с рядом стран, включая Новую Зеландию, Сингапур и Таиланд, где показатель также составляет 67%. При этом Казахстан опережает ряд государств с более крупными экономиками, в том числе США (59%), Великобританию (59%), Германию (59%) и Францию (52%).

Лидером списка стал Катар с уровнем занятости 87%. В первую десятку вошли также Соломоновы Острова, Мадагаскар, Танзания и Камбоджа.

Рейтинг составлен на основе данных Международной организации труда и отражает долю занятых в общей численности населения трудоспособного возраста. Данные опубликованы по итогам последнего исследования за 2025 год.

