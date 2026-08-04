Казахстан занимает лидирующие позиции в ЦА по оказанию помощи новорожденным

По данным совместного отчета Всемирного банка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН и IGME, уровень неонатальной смертности (в первые 28 дней) за 2025 год в нашей стране составил 3, 04 на 1000 новорожденных — это лучший показатель в регионе и почти на уровне США, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

— Наши неонатологи совместно с реаниматологами выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. Благодаря современным перинатальным технологиям и профессионализму медработников выживаемость таких детей за последние годы увеличилась в четыре раза, — отмечают в ведомстве.

За одну смену медсестра отделения интенсивной терапии новорожденных совершает до 20 ювелирных манипуляций, чтобы поддерживать хрупкую жизнь. Аппараты и персонал неусыпно следят за каждым вздохом ребенка.

В прошлом году в Казахстане появилось на свет около 17 тысяч тысяч недоношенных детей, и каждый из них получил целый комплекс высокотехнологичной медицинской помощи.

Это результат системного развития службы родовспоможения, внедрения современных медицинских технологий и самоотверженной работы наших врачей и медицинских сестер, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что ежегодно в Казахстане рождаются около 4000 детей с врожденными пороками сердца.