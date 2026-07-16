Ежегодно в Казахстане рождаются около 4000 детей с врожденными пороками сердца

Ежегодно в Казахстане около четырех тысяч детей рождаются с врожденными пороками сердца, из которых примерно тысяча нуждается в хирургическом вмешательстве уже в первые дни или недели жизни. Об этом сообщила главный внештатный детский кардиолог Министерства здравоохранения РК и директор департамента педиатрии Корпоративного фонда UMC Татьяна Иванова-Разумова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам специалиста, в мире статистика по врожденным порокам сердца остается практически неизменной на протяжении последних десятилетий.

— На каждую тысячу живорожденных девять-десять детей имеют какой-либо врожденный порок сердца. Не все они критические — часть закрывается самостоятельно и не требует операции. Но если учесть, что в Казахстане ежегодно рождается около 400 тысяч родов, то примерно четыре тысячи новых врожденных пороков сердца выявляется каждый год, — пояснила Иванова-Разумова.

Фото: Адия Абубакир / Kazinform

Она отметила, что не все такие пороки требуют операции. Часть из них может закрыться самостоятельно.

Однако четверть случаев относятся к критическим врожденным порокам сердца.

— Из этих 4000 новорожденных около 25 процентов — критические, требующие вмешательства в первый месяц, а иногда в первые дни жизни. Это порядка тысячи тяжелых случаев в год. В нашем центре мы ежегодно оперируем около 100-120 новорожденных с критическими пороками. Еще несколько центров также проводят такие операции. Остальные пороки можно прооперировать чуть позже, — сказала она.

По словам врача, сегодня казахстанские кардиохирурги выполняют практически весь спектр операций при врожденных пороках сердца, включая вмешательства самой высокой сложности.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в Казахстане выполнили 13 106 операций на открытом сердце, что на 7,2% больше, чем годом ранее.