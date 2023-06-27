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Казахстан занимает четвертое место среди стран-экспортеров органической пшеницы

Автор:  
Анеля Касымова
27 Июня 2023, 11:22
Казахстан занимает четвертое место среди стран-экспортеров органической пшеницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По экспорту органической пшеницы Казахстан занимает 9 место среди 123 стран мира. Об этом сообщил депутат Сената Парламента Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что на заседании Мажилиса Парламента был рассмотрен проект закона РК «О производстве и обороте органической продукции».

«В условиях глобализации для формирования в стране активного конкурентного сельского хозяйства важно решение сложных проблем в этой сфере. Как показывает мировая практика, очень важно развивать органическое сельское хозяйство. Это перспективное направление, которое способствует повышению рентабельности, конкурентоспособности аграрной сферы. На сегодняшний день рынок органической продукции составляет 120, 6 млрд евро. И эта цифра растет. За последние семь лет ее объем вырос в 7 раз, то есть эта отрасль превратилась в мировой тренд. По оценке международных организаций, по экспорту органической продукции Казахстан занимает 9-е место среди 123 стран, 4-е место среди стран-экспортеров органической пшеницы, 6-е место по экспорту органических масличных семян льна в Европейский союз», - сказал Али Бектаев.

Наряду с этим, сенатор также напомнил о том, что в 2015 году в стране был принят закон «О производстве органической продукции».

«Однако этот закон, по мнению специалистов и экспертов отрасли, не в полной мере защищает законные интересы отечественных производителей органической продукции и не соответствует международной практике ведения органического производства. В этой связи, по инициативе депутатов парламента VII созыва разработаны проекты законов Республики Казахстан «О производстве и обороте органической продукции» (новая редакция), «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции» и «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Основная цель - совершенствование законодательства в области производства органической продукции», - добавил Али Бектаев.


Астана   Мажилис   Сельское хозяйство  
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