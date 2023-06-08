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Казахстан занимает 20-е место по скорости цифровизации - Президент

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 17:23
Казахстан занимает 20-е место по скорости цифровизации - Президент Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан уже занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия. Об этом заявил Президент РК на заседании Совета иностранных инвесторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Говоря об экономическом росте, мы подразумеваем не только цифры и показатели, но и качество. В этом ключе у Казахстана имеется долгосрочное видение перехода к цифровой экономике будущего

В 2022 году уровень цифровизации в Казахстане вырос на 12%, наши цифровые продукты становятся более конкурентоспособными на международных рынках.

В прошлом году экспорт IT-продуктов и услуг увеличился в 5 раз и составил 333 миллиона долларов. Мы ставим краткосрочную цель увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов к 2025 году. Но мы намерены и дальше двигаться вперед», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


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