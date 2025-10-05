Казахстан занимает 10-е место в мире по онлайн-услугам

Олжас Бектенов отметил, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта являются приоритетом развития страны, определенным Президентом Казахстана.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев акцентирует внимание именно на развитии искусственного интеллекта и превращении Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну. Наши граждане обладают большим потенциалом и имеют все возможности создавать прорывные проекты. Мы, в свою очередь, должны оказать им всестороннюю поддержку. В этой работе важна роль каждого — представителей бизнеса, научной среды и государственных структур, — подчеркнул Премьер-министр.

Фото: Правительство

Казахстан занимает 24-е место в мире по развитию «электронного правительства» и 10-е по онлайн-услугам.

Правительство создает условия для свободной и продуктивной работы AI и IT-специалистов. Расширяется цифровая инфраструктура, открываются образовательные центры, в 20 вузах действуют программы по ИИ. Около 500 тыс. граждан обучаются основам искусственного интеллекта по программам AI Qyzmet, AI Sana, Tomorrow School и QazCoders.

Особое значение имеет открытие Alem.ai — ключевого звена цифровой инфраструктуры, который станет платформой для исследований, внедрения передовых решений и акселерации стартапов. Важную роль в развитии креативных индустрий играет Astana Hub. Благодаря акселератору в виде Фонда венчурных инвестиций стартапы могут претендовать на крупное финансирование и выходить на мировой рынок. Реализуется стратегия, направленная на увеличение экспорта IT-услуг до $1 млрд к концу текущего года. На казахстанский рынок уже вышли ведущие мировые технологические компании — «единороги» Playrix, Mytona, NetCracker и другие, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международного бизнеса и инвесторов.

— Созданное недавно Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития сфокусировано именно на осуществлении следующего технологического рывка. Для этого будет усовершенствована правовая база и расширены меры поддержки AI и IT-специалистов. Инициативы Президента по разработке национальной образовательной платформы и учреждению исследовательского ИИ университета дадут серьезный импульс подготовке квалифицированных кадров для рынка будущего, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство Казахстана полностью открыто к сотрудничеству и совместной реализации значимых для страны проектов для создания сильной экономики. В ходе проведения Digital Bridge 2025 подписано свыше 30 меморандумов о взаимодействии. Для оперативного решения возникающих у бизнеса вопросов и снятия излишних барьеров для всех участников рынка работает Цифровой штаб при Правительстве.

Кроме того, состоялась церемония награждения победителей конкурса Digital Bridge Awards. Олжас Бектенов вручил награды лучшим отечественным IT-проектам и цифровым инициативам.

Фото: Правительство

Лауреатами премии Digital Bridge Awards 2025 в номинациях стали:

Export Excellence — Grand Mobile, разработали многопользовательскую ролевую игру с открытым миром, где пользователи строят карьеру, взаимодействуют и создают собственную экономику, перенесенную из духа GTA на мобильные устройства. Мобильная игра проекта собрала более 60 млн скачиваний по всему миру.

AI Solution of the Year — Higgsfield AI, основали платформу на базе искусственного интеллекта для создания видео и анимации по текстовым запросам, вошедшей в Топ-25 стартапов мира по версии Google Next.

EdTech of the Year — CodiPlay, создали образовательную экосистему для школ, обучающую программированию и инженерному мышлению, охватившую более миллиона учащихся в 13 странах.

GovTech Innovation — Documentolog Global Limited, разработали цифровые решения для автоматизации процессов госуправления, включая электронное нормотворчество и интеллектуальные системы поиска.

Tech Media Excellence — основатели крупнейшего казахстанского медиа о технологиях и стартапах, ежемесячно привлекающего свыше 200 тыс. уникальных пользователей.

Social Impact Project — 7Generation / KazDream IT Holding, создали сервис LifeSignal для определения местоположения абонентов при звонках в экстренные службы, обеспечивающий быстрое реагирование и безопасность граждан.

Фото: Правительство

Премьер-министр также ознакомился с экспозицией выставки цифровых решений, где отечественные IT-компании и стартаперы представили собственные разработки.

Фото: Правительство

Свою продукцию продемонстрировали IT-компании Shai PRO — экосистема интеллектуальных продуктов и решений на базе ИИ; Best Vision Technologies — AI-платформа для выявления промышленных рисков и удаленным управлением производственными процессами; Axellero — платформа для создания ИИ-агентов, автоматизирующих рутинные задачи и повышающих эффективность работы бизнеса; Qalan — образовательная онлайн-платформа для школ и EdTech-проектов; Recado — решения на основе ИИ для нефтегазовой отрасли и Jet — шеринг-суперапп для краткосрочной аренды транспорта и техники.

Фото: Правительство

Разработки презентовали стартап-компании Paidax — инвестиционная платформа для розничных инвесторов; PocketDot — первый магнитный интерфейс Брайля для людей с нарушениями зрения; Defect AI — система ИИ для автоматического выявления производственных дефектов; Protector AI — система видеоаналитики для автоматического выявления насилия, буллинга и конфликтов в школах, детсадах и социальных учреждениях; Esep AI — система анализа потребления энергоресурсов; Trust Exam — AI-платформа для автоматизации и мониторинга онлайн-экзаменов; Biometric Vision — технологии биометрической идентификации и KYC-сервисов (от англ. Know Your Customer — «Знай своего клиента») и Mirai Tech — разрабатывающая интеллектуальные системы мониторинга и анализа, основанные на сенсорных технологиях, биомеханике и данных.

Фото: Правительство

Международный форум Digital Bridge: Generative Nation объединил на своей площадке более 30 тыс. участников, включая инвесторов, экспертов, представителей стартапов и IT-компаний из более чем 30 стран мира.