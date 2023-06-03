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Казахстан заинтересован в диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом – Алихан Смаилов

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июня 2023, 09:10
Казахстан заинтересован в диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом – Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана и Евросоюза в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении инвестиционного партнерства и диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом. При этом все большее значение в последние годы приобретает взаимодействие в области критических сырьевых материалов.

Алихан Смаилов напомнил, что в прошлом году на полях конференции COP-27 совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подписан Меморандум о сотрудничестве в данном направлении. Несколько недель назад в Алматы состоялся обмен дорожными картами по реализации данного Меморандума с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

«Документ предусматривает практические меры по укреплению нашего партнерства в реальных секторах экономики, ключевым элементом которого является внедрение «зеленых» технологий. Это несомненно придаст дополнительный импульс реализации наших общих целей в этой области», - сказал Премьер-Министр.

Со своей стороны Марош Шефчович отметил готовность Евросоюза продолжать практическую реализацию всех достигнутых ранее договоренностей.

«Мой визит в республику подтверждает, что мы в Европейском союзе видим Казахстан как очень важного стратегического партнера. Мы рады увеличению нашего взаимного товарооборота и гордимся быть одним из крупнейших инвесторов в вашу страну. В рамках моего визита все встречи с вашими министрами проходили успешно. Мы обсуждали общие проекты, над которыми можем работать вместе. У нас общая повестка в части того, как установить еще более тесное сотрудничество», - сказал Марош Шефчович.


Внешняя политика Казахстана   Премьер-министр РК   Экономика   Евросоюз   Сотрудничество   Политика   Алихан Смаилов  
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