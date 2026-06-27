Казахстан является одним из ключевых партнеров Евросоюза в ЦА — евродепутат

В Европейском парламенте в четверг состоялась конференция: «Казахстан и Европейский союз: построение новой главы стратегического партнерства» (Kazakhstan and the European Union: Building the next chapter of a strategic partnership), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Мероприятие было организовано членами крупнейшей фракции Европейского парламента «Европейская народная партия» — Томашем Здеховским (Чехия) и Андреем Ковачевым (Болгария), и было посвящено итогам недавнего официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель.

Открывая круглый стол евродепутат Андрей Ковачев отметил стратегический характер партнерства ЕС — ЦА, динамично развивающуюся повестку двустороннего сотрудничества, а также положительный характер демократических реформ в нашей стране.

В своем выступлении посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко проинформировал членов Европейского парламента о результатах переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обе стороны подтвердили общую приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в рамках Соглашения об расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

— Как отметил Касым-Жомарт Токаев в Брюсселе, Казахстан также высоко ценит неизменное участие Европейского союза в поддержке программы политических реформ в стране, а также конструктивный диалог по вопросам верховенства закона, прав человека и надлежащего управления, — подчеркнул казахстанский дипломат.

В связи с этим главный политический вывод визита очевиден: Казахстан и Европейский союз все чаще видят друг в друге не просто надежных партнеров, а стратегических союзников с общей долгосрочной повесткой дня, добавил Василенко.

Фото: Kazinform/Арнур Рахимбеков

Одним из важных результатов стало взаимное внимание к растущей роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Казахстан приветствует растущую вовлеченность Европейского союза в эту сферу, в том числе через инициативу Global Gateway.

В экономической сфере визит принес весомые и крайне осязаемые результаты.

Так, бизнес-круглый стол Казахстан — ЕС в Брюсселе показал, что политическое взаимопонимание между сторонами трансформируется в конкретные экономические результаты. Это особенно важно, поскольку стратегическое партнерство приобретает реальный смысл только тогда, когда оно приносит практическую пользу нашим экономикам, бизнесу и гражданам.

Спикеры мероприятия в Европейском парламенте также высказали свои экспертные оценки и замечания.

Евродепутат от Германии Сергей Лагодински в своем выступлении позитивно отметил итоги переговоров Казахстана и Европейского союза. В особом порядке подчеркнул новые сферы сотрудничества в сфере транспорта.

Фото: Kazinform/Арнур Рахимбеков

Президент Брюссельского пресс-клуба Марат Тертеров отметил, что буквально прошедшая неделя была «неделей Казахстана». По его словам, события в двусторонних отношениях динамично развиваются. Сумма и количество контрактов — действительно впечатляют.

Член фракции «Европейская народная партия» Томаш Здеховски считает, что Казахстан стал одним из ключевых партнеров Европейского Союза в Центральной Азии — экономически, стратегически и все больше — политически. С учетом того, что торговля между ЕС и Казахстаном в 2024 году достигла примерно 45 млрд евро, а европейские инвестиции превысили 54 млрд евро, сотрудничество между сторонами крепкое и продолжает расти.

— Но по-настоящему значимое партнерство не строится только на экономических интересах. Пока Казахстан продвигается вперед с конституционными реформами и более широким процессом политической модернизации, крайне важно поддерживать открытый и конструктивный диалог о демократическом управлении, верховенстве закона, прозрачности и гражданском участии, — написал в соцсетях евродепутат.

Накануне 24 июня в Делегации по странам Центральной Азии Европарламента также были обсуждены итоги визита Президента Казахстана в Брюссель. Глава DCAS Джузи Принчи также позитивно оценила итоги визита казахстанского лидера.

— Делегация по связям с Центральной Азией (DCAS), которую я имею честь возглавлять, уже проверила на практике, насколько Казахстан все больше вовлекается в процессы, направленные на демократию, уважение прав человека, важные конституционные реформы. И поэтому результаты мартовского референдума являются лучшим и величайшим свидетельством демократии в Казахстане, который как страна, все больше открывается Европе, — отметила Принчи.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ЕС перешли к этапу утверждения соглашения об упрощении визовых процедур.