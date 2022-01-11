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Казахстан является очень важным партнером для ЕС – депутаты Европарламента

11 Января 2022 23:23
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Казахстан является очень важным партнером для ЕС – депутаты Европарламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Европейского парламента Татьяна Жданока и Рышард Чарнецки прокомментировали события, происходящие в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

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«Я хочу выразить свою солидарность с народом Казахстана. Надеюсь, что в скором времени будет восстановлен закон и порядок. Примите мои глубокие соболезнования погибшим и пострадавшим», - сказала депутат Европейского парламента (Фракция зелёных и Европейского свободного альянса) Татьяна Жданока.

Как заявил депутат Европейского парламента («Право и справедливость») Рышард Чарнецки, Казахстан является очень важным партнером для Европейского союза.

«Мы внимательно следим за вашими политическими событиями. Казахстан является очень важным партнером для Европейского союза, и мы поддерживаем все силы в стране, которые ведут к мирному процессу. Президент пообещал выдвинуть политические и экономические реформы в стране. В последние годы мы наблюдаем положительный экономический рост. Мы заинтересованы в стабильном Казахстане как в постоянном политическом и экономическом партнере ЕС», - заявил Рышард Чарнецки.

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#Евросоюз   #Европа  
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