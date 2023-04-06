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Казахстан является крупнейшим торговым партнером Малайзии в Центральной Азии - посол

Еламан Турысбеков
6 Апреля 2023, 17:43
Казахстан является крупнейшим торговым партнером Малайзии в Центральной Азии - посол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла после церемонии вручения верительных грамот Главе государства Касым-Жомарту Токаеву в Акорде заявил, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Малайзии в Центральной Азии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я имею большую честь представлять короля Малайзии в этой прекрасной стране - Казахстане. Казахстан и Малайзия установили прекрасные отношения в 1992 году. С тех пор сотрудничество между двумя странами расширилось. Оно было начато в таких сферах, как торговля и инвестиции, промышленное сотрудничество, исламские финансы, туризм, культура, высшее образование, в предоставлении технической помощи. Казахстан является крупнейшим торговым партнером Малайзии в Центральной Азии. Мы надеемся, что сотрудничество между двумя странами укрепится, так как существуют возможности для раскрытия потенциала. Правительство Малайзии продолжит сотрудничать с Правительством Казахстана», - заявил Мохамад Адли бин Абдулла.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств.


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