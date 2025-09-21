Казахстан взял золото Кубка мира по батутной гимнастике

Казахстанские спортсмены завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте.

Данил Мусабаев и Никита Тумаков за свое выступление получились 52,200 балла.

Второе место заняли Кайо Локстерман и Фабиан Фогель (Германия) - 52.050. Британцы Зак Перзаманос и Кори Уолкс показали третий результат - 51.530.

В апреле на втором этапе Кубка мира по батутной гимнастике «бронзу» завоевали казахстанцы Роман Барков и Ерлан Тасманамбетов.