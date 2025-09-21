РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:57, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан взял золото Кубка мира по батутной гимнастике

    Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась медалью на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Никита Тумаков
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанские спортсмены завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте.

    Данил Мусабаев и Никита Тумаков за свое выступление получились 52,200 балла.

    Второе место заняли Кайо Локстерман и Фабиан Фогель (Германия) - 52.050. Британцы Зак Перзаманос и Кори Уолкс показали третий результат - 51.530.

    В апреле на втором этапе Кубка мира по батутной гимнастике «бронзу» завоевали казахстанцы Роман Барков и Ерлан Тасманамбетов. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
