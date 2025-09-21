09:57, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5
Казахстан взял золото Кубка мира по батутной гимнастике
Команда Казахстана по батутной гимнастике отметилась медалью на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанские спортсмены завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте.
Данил Мусабаев и Никита Тумаков за свое выступление получились 52,200 балла.
Второе место заняли Кайо Локстерман и Фабиан Фогель (Германия) - 52.050. Британцы Зак Перзаманос и Кори Уолкс показали третий результат - 51.530.
В апреле на втором этапе Кубка мира по батутной гимнастике «бронзу» завоевали казахстанцы Роман Барков и Ерлан Тасманамбетов.