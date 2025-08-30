РУ
    03:26, 30 Август 2025 | GMT +5

    Казахстан взлетел в рейтинге УЕФА после триумфа «Кайрата»

    Казахстан улучшил свое положение в рейтинге УЕФА после исторического успеха алматинского «Кайрата» в Лиге чемпионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Кайрат»
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Благодаря выходу «Кайрата» в общий этап Казахстан отыграл в рейтинге сразу пять позиций и поднялся 39-го места на 34-е, обойдя Армению, Латвию, Финляндию, Косово и Боснию и Герцеговину.

    Напомним, «Кайрат» начал выступление в Лиге чемпионов в новом сезоне с победы над словенской «Олимпией» (3:1 — по сумме двух матчей), после чего обыграл финский КуПС (3:2) и словацкий «Слован» (1:1, по пенальти — 4:3), а в раунд плей-офф казахстанский клуб сотворил громкую сенсацию, выбив из турнира шотландский «Селтик» (0:0, по пенальти — 3:2).



