Казахстан взлетел в рейтинге УЕФА после триумфа «Кайрата»

Благодаря выходу «Кайрата» в общий этап Казахстан отыграл в рейтинге сразу пять позиций и поднялся 39-го места на 34-е, обойдя Армению, Латвию, Финляндию, Косово и Боснию и Герцеговину.

Напомним, «Кайрат» начал выступление в Лиге чемпионов в новом сезоне с победы над словенской «Олимпией» (3:1 — по сумме двух матчей), после чего обыграл финский КуПС (3:2) и словацкий «Слован» (1:1, по пенальти — 4:3), а в раунд плей-офф казахстанский клуб сотворил громкую сенсацию, выбив из турнира шотландский «Селтик» (0:0, по пенальти — 3:2).





