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Казахстан выразил готовность разместить в МФЦА «зеленые» облигации тюркских стран

14 Ноября 2021 11:48
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Казахстан выразил готовность разместить в МФЦА «зеленые» облигации тюркских стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал тюркские страны к поиску совместных решений для решения актуальных, глобальных проблемных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, в ходе VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Казахстана предложил объединить усилия в решении таких важных проблем, как глобальное потепление, водная и продовольственная безопасность, эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов. Учитывая, что эти проблемы являются общими для сопредельных стран, Президент заявил о готовности Казахстана к совместному строительству гидросооружений.

В качестве важной задачи Глава государства определил развитие рынка «зеленого» капитала для реализации проектов, касающихся «зеленых» технологий.

«За десять лет объем «зеленых» облигаций в мире вырос в 20 раз и достиг 2 триллионов долларов. Казахстан также начал развивать рынок облигаций. В этом году его объем превысил 100 миллионов долларов. Эта работа ведется в Международном финансовом центре «Астана» и на Казахстанской фондовой бирже. Я призываю вас широко использовать богатый опыт и эффективные инструменты этих организаций. Мы заинтересованы в развитии регионального рынка «зеленого» капитала. Мы готовы разместить на этих площадках «зеленые» облигации тюркских стран», – объявил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Экология   #Экономика   #МФЦА - фин. центр "Астана"   #Тюркский мир   #Сотрудничество   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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