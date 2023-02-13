Казахстан выиграл «золото» в эстафете на чемпионате Азии по легкой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана завоевала «золото» в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении, который проходит в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская команда, в составе которой бежали Аделина Земс, Александра Залюбовская, Кристина Кондрашева и Элина Михина, показала время 3:44.21. Второе место заняла сборная Узбекистана — 3:46.45.

Перед третьим и заключительным днем чемпионата Азии-2023 по легкой атлетике у сборной Казахстана было шесть медалей: три золотые, две серебряные и одна бронзовая. «Золото» стране принесли Каролин Чепкоеч Кипкируи, Элина Михина и Надежда Дубовицкая.





Фото: sports.kz.