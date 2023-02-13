РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:24, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан выиграл «золото» в эстафете на чемпионате Азии по легкой атлетике

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана завоевала «золото» в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении, который проходит в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанская команда, в составе которой бежали Аделина Земс, Александра Залюбовская, Кристина Кондрашева и Элина Михина, показала время 3:44.21. Второе место заняла сборная Узбекистана — 3:46.45.

    Перед третьим и заключительным днем чемпионата Азии-2023 по легкой атлетике у сборной Казахстана было шесть медалей: три золотые, две серебряные и одна бронзовая. «Золото» стране принесли Каролин Чепкоеч Кипкируи, Элина Михина и Надежда Дубовицкая.


    Фото: sports.kz.

    Теги:
    Спорт Легкая атлетика
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!