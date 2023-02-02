Казахстан выиграл юниорский чемпионат мира по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана до 18 лет стала чемпионом мира во втором дивизионе группы B, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

В заключительном матче турнира казахстанские хоккеистки разгромили сборную Исландии — 7:0. Шайбы забросили София Зубкова (16, 19 и 37 минуты), Мадианна Нусупова (22 минута), Анастасия Филимонова (28 минута) и София Раковская (34 и 58 минуты).

Также женская сборная Казахстана одержала еще четыре победы на юниорском чемпионате мира: она победила Болгарию (8:1), Новую Зеландию (7:1), Бельгию (5:3) и Эстонию (8:0). Итоговая турнирная таблица группы В второго дивизиона выглядит так: Казахстан — 15 очков, Бельгия — 11 очков, Исландия — 9 очков, Новая Зеландия — 6 очков, Болгария — 4 очка, Эстония — 0 очков.

Фото: sports.kz