Казахстан выиграл восемь бронзовых медалей на ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восемь казахстанских боксеров стали бронзовыми призерами чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В составе мужской сборной Казахстана выступление с «бронзой» на континентальном первенстве закончили Саматали Тольтаев (60 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).

У женщин обладательницами бронзовых медалей стали Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Что касается финалистов турнира, то за золотые медали у Казахстана поборются тринадцать боксеров: девять — у мужчин, четыре — у женщин.









Фото: sports.kz

