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    01:02, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан выиграл восемь бронзовых медалей на ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восемь казахстанских боксеров стали бронзовыми призерами чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В составе мужской сборной Казахстана выступление с «бронзой» на континентальном первенстве закончили Саматали Тольтаев (60 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).

    У женщин обладательницами бронзовых медалей стали Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

    Что касается финалистов турнира, то за золотые медали у Казахстана поборются тринадцать боксеров: девять — у мужчин, четыре — у женщин.



    Фото: sports.kz


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