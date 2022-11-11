01:02, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6
Казахстан выиграл восемь бронзовых медалей на ЧА-2022 по боксу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восемь казахстанских боксеров стали бронзовыми призерами чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В составе мужской сборной Казахстана выступление с «бронзой» на континентальном первенстве закончили Саматали Тольтаев (60 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).
У женщин обладательницами бронзовых медалей стали Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).
Что касается финалистов турнира, то за золотые медали у Казахстана поборются тринадцать боксеров: девять — у мужчин, четыре — у женщин.
Фото: sports.kz