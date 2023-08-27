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    06:27, 27 Август 2023 | GMT +6

    Казахстан выиграл турнир по футзалу в Португалии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Действующий чемпион Казахстана по футзалу, алматинский «Кайрат» сыграл с португальской «Брагой» в заключительном матче международного турнира по футзалу Record International Masters Cup в Портимане (Португалия), сообщает Sports.kz.

    «Кайрат» победил «Брагу» благодаря голу Денера Родриго в самой концовке встречи — 1:0.

    Таким образом, алматинский клуб стал победителем турнира, который проходил в формате группового этапа.

    Ранее «Кайрат» встретился на турнире с еще двумя португальскими командами и также добился побед. Сначала алматинский клуб одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 6:3 — голы у «Кайрата» забили Эдсон (2), Кайо Руис, Даурен Турсагулов, Денер и Алиссон. После этого был матч с другой лиссабонской командой, «Бенфикой», и в этой игре «Кайрат» также добился уверенной победы — 5:2. Голы забили Кайо Руис (2), Денер (2) и Алекс Виана.



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